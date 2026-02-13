Cancom hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die leicht über den Erwartungen lagen, mit einem Umsatz von 1.712 Mio. EUR und einem EBITDA von 102,5 Mio. EUR. Das vierte Quartal zeigte die stärkste Leistung des Jahres, dabei war das EBITDA im Jahresvergleich um 45,8% gestiegen und die Margen auf 8% verbessert worden, und wies damit einen positiven Trend auf. Obwohl die Erholung an Fahrt gewinnt, bleibt die Profitabilität insgesamt unterhalb der Vorjahreswerte, und hängt zudem an einer nachhaltigen Nachfragebelebung. Branchenspezifische Herausforderungen, darunter Druck auf die Lieferketten, Engpässe bei Halbleitern und steigende Hardwarekosten, schränken die Prognosefähigkeit für das neue Geschäftsjahr 2026 ein. Wir senken unser Kursziel von 28,00 EUR auf 25,00 EUR und bestätigen die HOLD-Empfehlung, während wir auf klarere Hinweise am 26. März warten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cancom-se





© 2026 mwb research