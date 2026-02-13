Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat auf Druck von US-Präsident Donald Trump das "Endangerment Finding" aufgehoben, wonach Treibhausgase eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Damit fehlt den USA nun die juristische Basis für zahlreiche Klimaschutzregeln wie etwa Abgasstandards für Autos. "Endangerment finding" bedeutet in etwa Gefährdungsfeststellung. Diese hatte die Environmental Protection Agency (EPA) im Jahr 2009 in der ersten Amtszeit von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
