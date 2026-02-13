MG Motor bietet seinen Ende Januar in Großbritannien vorgestellten neuen MG4 Urban nun auch auf dem ersten Markt in Kontinentaleuropa an: In Österreich ist der MG4 EV Urban ab sofort bestellbar und soll ab April 2026 verfügbar sein. Die Preise beginnen bei 19.990 Euro. Hierbei handelt es sich allerdings um einen Aktionspreis inkl. 2.500'¯Euro Eintauschbonus, 2.000'¯Euro Umweltbonus und 500'¯Euro Versicherungsbonus. Sprich: Ohne diese in Summe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net