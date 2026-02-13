© Foto: picture alliance / NurPhoto | Michael NguyenNatWest steigert seinen Gewinn um 24 Prozent und setzt im Vermögensverwaltungsmarkt ehrgeizige Ziele für 2028. Was steckt hinter der strategischen Wende?Das britische Kreditinstitut NatWest teilte am Freitag mit, dass der Jahresgewinn um 24 Prozent gestiegen ist und damit leicht über den Prognosen lag. Das Kreditinstitut setzte sich ehrgeizigere Leistungsziele, da es im kostspieligen, aber potenziell lukrativen britischen Vermögensverwaltungsmarkt expandiert. Die britische Bank meldete für 2025 einen Vorsteuergewinn von 7,7 Milliarden Pfund (10,47 Milliarden US-Dollar), gegenüber 6,2 Milliarden Pfund im Vorjahr und etwas besser als der von der Bank ermittelte Durchschnitt der …Den vollständigen Artikel lesen
