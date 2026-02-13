Berlin (ots) -Während in der Politik über längere Arbeitszeiten diskutiert wird, zeigt sich in der Arbeitsrealität vieler Beschäftigter ein anderes Bild: Statt zusätzlicher Stunden wächst der Bedarf an Regeneration. Neue Daten zum Bildungsurlaub deuten darauf hin, dass viele Erwerbstätige ihre Belastungsgrenzen bereits erreicht sehen - und verstärkt in ihre Gesundheit investieren.Der "Bildungsurlaub Trendbericht 2026 (http://www.bildungsurlauber.de/TrendBericht2026)" der Plattform Bildungsurlauber.de verzeichnet für 2025 ein Rekordjahr: Rund 1,2 Millionen Beschäftigte nutzten ihren gesetzlichen Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub für Weiterbildung - ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Gesundheit vor ZusatzstundenMehr als die Hälfte der Buchungsanfragen (56 Prozent) entfielen dabei auf anerkannte Weiterbildungen aus dem Bereich "Gesundheit & Stressbewältigung". Dazu zählen unter anderem Seminare zu Resilienz, Stressmanagement oder Yoga.Für Anian Schmitt, Geschäftsführer von Bildungsurlauber.de (http://bildungsurlauber.de), ist das ein klares Signal: "Die Zahlen zeigen deutlich: Mentale und physische Gesundheit wird für Angestellte zur klaren Priorität. Dauerstress, Erschöpfung und gesundheitliche Beschwerden wie Rücken- und Schlafprobleme sind ständige Begleiter der Arbeitswelt." Bildungsurlaub rund um mentale und körperliche Gesundheit sei dabei kein Luxus, sondern eine Voraussetzung für langfristige Leistungsfähigkeit.Die Ergebnisse des Trendberichts legen nahe, dass es sich bei der Arbeitszeitdebatte nicht allein um eine Frage der Einsatzbereitschaft handelt, sondern um eine der Belastungsgrenzen. Das zeigen auch die bundesweit steigenden Krankentage. Wer parallel Digitalisierung, Fachkräftemangel, steigende Arbeitsverdichtung und private Verpflichtungen bewältigt, kann zusätzliche Stunden nicht beliebig aufstocken.Nur jeder Zwölfte nutzt den AnspruchTrotz Rekordzahlen bleibt Bildungsurlaub ein Instrument mit viel ungenutztem Potenzial. Nur etwa acht Prozent der Anspruchsberechtigten - also rund jeder Zwölfte - nehmen ihn laut dem "Bildungsurlaub Trendbericht 2026" ihren Anspruch auf Weiterbildung tatsächlich wahr.Per Gesetz haben Beschäftigte in Deutschland jedes Jahr Anspruch auf bis zu fünf Tage Bildungsurlaub - zusätzlich zum Erholungsurlaub. Unter Fortzahlung des Gehalts können sie in ihrem Bundesland offiziell anerkannte Seminare besuchen. Neben fachlichen Qualifizierungen, Kommunikationstrainings oder Sprachkursen, werden beispielsweise auch Seminare, welche die mentale oder körperliche Gesundheit von Beschäftigten fördern, offiziell als Bildungsurlaub von den Bundesländern zugelassen.Anfang Februar 2026 beschloss auch Sachsen ein entsprechendes Gesetz - damit haben ab 2027 in 15 von 16 Bundesländern Arbeitnehmer einen rechtlichen Anspruch auf Bildungsurlaub. Lediglich Bayern fehlt.Bildungsurlaubtrend zeigt, wo wir in der Arbeitswelt stehenDer "Bildungsurlaub Trendbericht 2026" macht sichtbar, dass viele Beschäftigte schon jetzt stark beansprucht sind.Wer in der aktuellen Arbeitszeitdebatte von Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und demografischen Druck spricht, muss demnach mitdenken, dass Leistungsfähigkeit nicht allein durch mehr Stunden, sondern durch tragfähige Rahmenbedingungen entsteht.Über Bildungsurlauber.deBildungsurlauber.de ist die größte deutsche Plattform für Bildungsurlaub. Sie bietet Orientierung, Kursübersicht und digitale Antragserstellung.Pressekontakt:Lara KörberPressestelle Bildungsurlauber.delara.koerber@bildungsurlauber.de+49 30 2359 812 - 52Original-Content von: Bildungsurlauber.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150086/6216092