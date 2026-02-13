Rauris (ots) -Wandern, ob mit festem Schuhwerk oder auf Schneeschuhen, hat längst den Winter erobert und zählt heute zu den schönsten Freizeitbeschäftigungen in der kalten Jahreszeit. Die klare Bergluft, das Knirschen des Schnees und die friedliche Stille der verschneiten Landschaft verwandeln jeden Schritt in ein besonderes Erlebnis.Über 30 km präparierte Winterwanderwege und ausgewiesene Schneeschuhrouten führen durch die unberührte Natur des Raurisertals im Nationalpark Hohe Tauern - vorbei an malerischen Bächen, glitzernden Schneefeldern und gemütlichen Almhütten. Hier zwei Tipps für unvergessliche Wintermomente:- Talschluss Kolm Saigurn: Besonders beliebt sind Wanderungen und geführte Schneeschuhtouren zum Talschluss am Fuße des Hohen Sonnblicks. Hier genießen Sie absolute Abgeschiedenheit und einen spektakulären Blick auf die gefrorenen Wasserfälle. Die Einkehr in Alpengasthof Bodenhaus, direkt am Ausgangspunkt, im Ammererhof auf 1.630 Meter oder im Naturfreundehaus krönt das Erlebnis mit regionalen Schmankerln.- Familien-Highlight Hochalm: Wer es gemütlicher mag, nutzt die Hochalmbahn. Oben an der Bergstation angekommen genießt man als erstes den traumhaften Ausblick. Von hier aus führt ein sonniger Panoramaweg bergab zur Mittelstation. Der Weg ist auch für Kinder gut geeignet und bietet einen gemütlichen und stärkenden Stopp an der Heimalm auf 1.480 m Seehöhe. Ins Tal gelangt man wieder mit der Bahn.Das Raurisertal beweist, dass der wahre Winterzauber in der sanften Bewegung liegt. Es geht nicht nur um sportliche Aktivität, sondern um bewusste Entschleunigung in unberührter Natur. Ob auf eigene Faust oder bei einer geführten Ranger-Tour: Jeder Schritt lässt den Alltag ein Stück weiter hinter sich. Infos & Tourentipps: www.raurisertal.atPressekontakt:Tourismusverband RaurisertalTheresia MoserTelefon: +43 6544 200 22E-Mail: info@raurisertal.atWebsite: https://www.raurisertal.atOriginal-Content von: Tourismusverband Raurisertal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103375/100938436