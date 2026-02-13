Geplanter Zusammenschluss vereint zwei führende Enablement-Plattformen zur Unterstützung moderner Revenue-Organisationen

Seismic und Highspot geben heute bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung zur Fusion der beiden Unternehmen unterzeichnet haben. Ziel der geplanten Transaktion ist es, zwei führende Enablement-Plattformen mit einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung zusammenzuführen: die Leistungsfähigkeit von Revenue-Teams nachhaltig zu steigern und deren Performance in zunehmend komplexen Go-to-Market-(GTM)-Strukturen zu beschleunigen.

Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen unter dem Namen Seismic firmieren. Die operative Führung übernimmt Rob Tarkoff, Chief Executive Officer von Seismic. Robert Wahbe, Gründer und Chief Executive Officer von Highspot, wird dem Board of Directors des fusionierten Unternehmens angehören. Permira, das seit 2020 über von ihm beratene Fonds in Seismic investiert ist, bleibt auch nach Abschluss der Transaktion Mehrheitsgesellschafter.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen sowie der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Bis zum Closing werden beide Unternehmen unabhängig voneinander operieren. Beide Plattformen sollen auch nach dem Zusammenschluss unverändert weitergeführt und unterstützt werden.

"Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Vertriebsstrategien konsequent in operative Exzellenz zu übersetzen und gleichzeitig eine skalierbare, verlässliche Umsatzperformance sicherzustellen", so Rob Tarkoff, CEO von Seismic. "Die geplante Fusion adressiert genau diesen Bedarf und hebt den Anspruch daran, wie Technologie Revenue-Organisationen beim Planen, Umsetzen, Performen und Skalieren unterstützt, auf ein neues Niveau. Gemeinsam mit den Kunden von Seismic und Highspot wollen wir eine Plattform aufbauen, die die Zukunft KI-gestützter Umsatzperformance und Revenue Operations maßgeblich prägt."

Das kombinierte Unternehmen beabsichtigt, eine umfassende, KI-gestützte Plattform bereitzustellen, die Enablement, Content, Learning, Coaching, Analytics und Insights entlang des gesamten Revenue-Lifecycle integriert. Durch die Bündelung der jeweiligen KI-basierten Stärken von Seismic und Highspot sollen Innovationszyklen beschleunigt und ein zusätzlicher Mehrwert für Kunden geschaffen werden.

"Enablement ist ein zentraler Bestandteil der Arbeitsweise moderner Revenue-Teams; diese Überzeugung teilen Highspot und Seismic", erklärt Robert Wahbe, Gründer und CEO von Highspot. "Nach Abschluss der Transaktion können wir gemeinsam den Revenue-Enablement-Markt weiterentwickeln: mit mehr Innovation, mit Insights, die unmittelbar handlungsrelevant sind, und mit größerer Sicherheit für Kunden, wie sie Performance über ihre gesamten GTM-Organisationen hinweg steuern und verbessern."

Auch Investor Permira unterstützt den geplanten Zusammenschluss. "Die Zusammenarbeit mit Rob und dem Seismic-Team war von Anfang an von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen auch in diesem nächsten Entwicklungsschritt zu begleiten", so Jason Thorn, Managing Director bei Permira. "Die Transaktion vereint zwei hochgradig komplementäre, klar kundenorientierte Plattformen mit einer gemeinsamen Ambition: konsequent in eine AI-first-Produktstrategie zu investieren und Kunden Lösungen auf höchstem Niveau bereitzustellen."

Nach dem Abschluss der Transaktion plant das kombinierte Unternehmen, weiter in KI-gestützte Funktionen zu investieren, die Revenue-Teams dabei unterstützen, Produktivität, Umsetzungssicherheit und Konsistenz über Vertrieb, Marketing, Customer Success sowie weitere umsatzrelevante Funktionen hinweg zu erhöhen.

Seismic und Permira werden rechtlich beraten von Latham Watkins LLP, Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP (Finanzierungsberatung) sowie Fried, Frank, Harris, Shriver Jacobson LLP (steuerrechtliche Beratung). Als Finanzberater sind Qatalyst Partners, Wells Fargo und J.P. Morgan mandatiert.

Über Seismic

Seismic ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich KI-gestütztes Enablement und unterstützt Go-to-Market-Verantwortliche dabei, strategisches Wachstum voranzutreiben und konsistente Kundenerlebnisse in großem Maßstab zu ermöglichen. Die Seismic Enablement Cloud ist eine einheitliche KI-gestützte Plattform, die kundennahe Teams mit den erforderlichen Fähigkeiten, Inhalten, Tools und Insights ausstattet, um jede Interaktion mit potenziellen und bestehenden Kunden wirkungsvoll zu gestalten. Rund 2.000 Unternehmen weltweit setzen auf Seismic, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen und ihr Umsatzwachstum zu beschleunigen. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und unterhält Standorte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen unter seismic.com/de.

Über Highspot

Highspot ist eine agentische GTM Performance Platform, angetrieben durch Nexus, die unternehmenseigene KI- und Analytics-Engine. Die Plattform verbindet Strategie, operative Umsetzung und Geschäftsergebnisse, indem sämtliche relevanten Signale ob gesprochen, geteilt oder präsentiert in Echtzeit in rollenbezogene Aktionen übersetzt werden. Highspot unterstützt Vertriebsteams dabei, Deals effektiver zu steuern, ermöglicht Marketingorganisationen eine klare Fokussierung auf performante Inhalte und versetzt Enablement-Teams in die Lage, erfolgreiche Ansätze systematisch zu skalieren.

