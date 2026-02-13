Anzeige
TRADINGIDEE des Tages: EURJPY - Day Trading

Trading Idee des Tages: EURJPY - Day Trading Long-Setup

?? Trading Idee EURJPY - Technische Analyse

 - EURJPY - WKN: 965262 - ISIN: EU0009652627 - Ticker: EURJPY

Im heutigen Day Trading Setup - Tradingidee - rückt das Währungspaar EURJPY in den Fokus. Der Kurs hat die Untergrenze einer wichtigen 1:1-Struktur erreicht und testet damit eine technisch relevante Unterstützungszone.

?? Charttechnische Fakten

  • Das Währungspaar EURJPY hat die Untergrenze der 1:1-Struktur erreicht

  • Der übergeordnete Haupttrend bleibt aufwärtsgerichtet

  • Unterstützung wird zusätzlich bestätigt durch:

    • Frühere Kursreaktionen

    • Den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt (D1-Intervall)

Diese Konstellation bietet eine interessante Trading Idee für aktives Day Trading.

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

