Nach einem heftigen Kursrutsch steht ein bekannter MDAX-Wert nun wieder im Fokus der Anleger. Einige Analysten äußern sich optimistisch - doch Risiken und wichtige Termine rücken näher. Die Charttechnik spricht zudem eine klare Sprache. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 hat seit Monatsbeginn rund ein Drittel ihres Wertes eingebüsst und sorgt damit für intensive Diskussionen am Markt. Während einige Investoren die jüngste Schwäche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE