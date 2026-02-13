© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomDer US-Verbraucherpreisindex könnte heute kräftige Ausschläge am US-Aktienmarkt auslösen. JPMorgan sieht je nach Wert Bewegungen von bis zu 2,5 Prozent im S&P 500.An den US-Aktienmärkten steht ein potenziell volatiler Handelstag bevor. Der am Freitag anstehende Verbraucherpreisindex (CPI) könnte laut dem Handelsdesk von JPMorgan entscheiden, wie die großen Indizes eine ohnehin turbulente Woche beenden. Der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Dow Jones Industrial Average steuern allesamt auf Wochenverluste zu, während Investoren zuletzt verstärkt aus Technologiewerten in zyklische Sektoren umgeschichtet haben. Ökonomen erwarten laut Dow-Jones-Umfrage für Januar einen Anstieg des …Den vollständigen Artikel lesen
