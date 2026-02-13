Der BGH hat entschieden, dass jährlich wiederkehrende Provisionen ohne neue Maklerleistung die gesetzliche Erfolgsabhängigkeit nach § 652 BGB verletzen können. Der BVK betont die Relevanz der Entscheidung für die Gestaltung rechtssicherer Makler- und Vermittlungsverträge. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 20.11.2025 (I ZR 60/25) eine Klarstellung zur Vergütung von Kapitalvermittlern getroffen. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hebt das Urteil aufgrund seiner hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
