Krypto News: Trumps WLFI plant Angriff auf Forex-Markt

Das Krypto-Venture World Liberty Financial (WLFI), das der Trump-Familie entstammt, baut ihr Angebot weiter aus. Nach dem Start einer lending-nahen Sparte rund um den hauseigenen Stablecoin USD1 rückt nun ein deutlich breiteres Ziel in den Fokus: grenzüberschreitende Zahlungen und Währungsumtausch - ein Markt, in dem Gebühren und Abwicklungszeiten für viele Nutzer bis heute zentrale Schmerzpunkte sind. Die neue Initiative kommt in einer Phase, in der Investoren besonders genau hinschauen, welche Krypto-Projekte reale Zahlungsprobleme adressieren.

World Swap: WLFI will Devisen und Remittances bündeln

WLFI hat nach Angaben aus dem Umfeld der Consensus-Web3-Konferenz in Hongkong den bevorstehenden Start einer Forex- und Remittance-Plattform angekündigt, die den Namen "World Swap" tragen soll. Co-Founder Zak Folkman stellte dabei vor allem die Kostenlogik in den Vordergrund: Weltweit würden enorme Summen von Währung zu Währung bewegt - und traditionelle Anbieter schöpften in diesem Prozess laut Folkman einen großen Teil über Gebühren ab.

WLFI positioniert World Swap entsprechend als Alternative, die Auslandsüberweisungen und Devisentausch "zu einem Bruchteil" der heute üblichen Kosten abwickeln soll.

Konkret zielt das Konzept darauf, Nutzer direkt mit Debitkarten und Bankkonten zu verbinden, um Transfers nicht nur "onchain" abzuwickeln, sondern sie für den Alltag anschlussfähig zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil Remittances zwar häufig mit Krypto assoziiert werden, viele Lösungen aber an der letzten Meile scheitern: Nutzer brauchen am Ende eine Brücke in das klassische Zahlungsnetz - und eine Bedienung, die nicht wie ein Trading-Tool wirkt.

Die Ankündigung passt zu einer Strategie, die WLFI zuletzt bereits über das reine Narrativ hinaus mit Aktivität unterlegt hat: So hat die bestehende Lending-Sparte World Liberty Markets - gestartet rund um die Stablecoin USD1 - in wenigen Wochen hohe Volumina bei Krediten und Borrowing verzeichnet.

