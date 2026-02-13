Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Dienstag, 17.02.2026
- (Nr. 051) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Januar 2026
- (Nr. 08) Zahl der Woche zum Tag der Muttersprache (21.02.2026): In Deutschland vorwiegend gesprochene Sprachen, Jahr 2024
Mittwoch, 18.02.2026
- (Nr. 052) Baugenehmigungen, Dezember und Jahr 2025
- (Nr. 053) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 4. Quartal 2025
Donnerstag, 19.02.2026
- (Nr. 054) Umsatz im Gastgewerbe, Dezember und Jahr 2025
- (Nr. 055) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Dezember 2025
Freitag, 20.02.2026
- (Nr. 056) Außenhandel (Detailergebnisse), Dezember und Jahr 2025
- (Nr. 057) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Januar 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
© 2026 news aktuell