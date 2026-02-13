Hensoldt und Helsing haben eine strategische Partnerschaft rund um Helsings autonomes Kampfflugzeug CA 1 angekündigt, ein unbemanntes Kampfflugzeug mit einem Gewicht von drei bis fünf Tonnen. HENSOLDT wird voraussichtlich Radarsysteme, Optronik, Selbstschutz und elektronische Kampfsysteme integrieren, kombiniert mit seiner MDOcore-Datenfusion-Software. Das Programm befindet sich in einem frühen Stadium, ohne dass Beschaffungsverträge bekannt gegeben wurden; erste Demonstrationen sind in den kommenden Monaten geplant. Es wurde kein Vertragswert kommuniziert; unser Base Case impliziert ein potenzielles Upside von etwa 1,00 EUR pro Aktie, das optimistische Szenario 4,85 EUR und das pessimistische Szenario 0,40 EUR. Selbst unter günstigen Annahmen wäre CA 1 im Vergleich zur zukünftigen Umsatzbasis von Hensoldt nicht transformativ. Ohne finanzierte Beschaffungen und Klarheit über den Umfang, Lizenzstrukturen und IP-Eigentum bleibt die Partnerschaft ein langfristiger Katalysator und kein kurzfristiger Treiber für die Erträge. Daher schließen wir CA 1 nicht in unser DCF-basiertes Kursziel ein, das unverändert bei 65,00 EUR bleibt. VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





© 2026 mwb research