Fielmann hat starke vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, mit einem Umsatz von 2,44 Mrd. EUR (+7 % im Vergleich zum Vorjahr) und einem Rekord-Nettoergebnis von 205 Mio. EUR (+33 % im Vergleich zum Vorjahr). Während der Umsatz leicht unter dem Ziel von 2,5 Mrd. EUR lag, erreichte die angepasste EBITDA-Marge etwa 24 % und übertraf damit die Erwartungen. Dies bestätigt die Strategie "Vision 2025", die durch eine erfolgreiche Expansion in den USA und strukturelle Produktivitätsgewinne vorangetrieben wird. Die Qualität der Erträge hat sich signifikant verbessert, was eine schnellere Schuldenreduzierung und eine attraktive Bewertung (ca. 8x-9x EV/EBITDA 2025) unterstützt. Darüber hinaus werden die Investoren mit einer vorgeschlagenen Dividendenanhebung auf 1,40 EUR (3,2 %) belohnt. Wir betrachten den leichten Umsatzrückgang als geringfügig im Vergleich zum übertroffenenden strukturellen Gewinn und dem bestätigten Integrationserfolg. Wir bestätigen unsere KAUF-Empfehlung mit einem Kursziel von 68,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fielmann-group-ag





