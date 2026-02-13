München (ots) -Rauchen kann nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch Beziehungen belasten. Gleichzeitig kann die Partnerin oder der Partner wichtige Impulse geben, mit dem Rauchen aufzuhören. Darauf deuten Ergebnisse einer Online-Befragung unter Nutzer:innen einer Rauchstopp-App hin.Gesundheitliche Faktoren sind der am häufigsten genannte Grund für einen Rauchstopp. Aber auch die Partnerschaft zählt zu den wichtigen Motiven: Rund jede fünfte befragte Person gibt an, bereits für eine Beziehung mit dem Rauchen aufgehört zu haben. Gleichzeitig würden 57 Prozent der aktuell rauchenden Singles für eine Partnerschaft einen Rauchstopp in Betracht ziehen. Die Befragung wurde im Januar und Februar 2026 unter 400 Nutzer:innen der Rauchentwöhnungs-App Smoke Free durchgeführt [A].Dabei erweist sich insbesondere der Wunsch des Partners oder der Partnerin als wichtiger Auslöser für die Rauchentwöhnung. Unter den Befragten geben ehemalige Raucher:innen rund dreimal so häufig an, für eine:n nichtrauchende:n Partner:in mit dem Rauchen aufgehört zu haben, als dass sie den Rauchstopp begonnen haben, um eine:n rauchende:n Partner:in beim Aufhören zu unterstützen. Auch unter den aktuell Rauchenden zeigt sich ein ähnliches Bild."Unsere Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig und hilfreich soziale Beziehungen für Verhaltensänderungen sein können", sagt Dr. Lucas Keller, Leitender Forscher bei Smoke Free. "Der Rauchstopp wird häufig als individuelle Entscheidung betrachtet. Tatsächlich findet er aber häufig in einem sozialen Kontext statt, in dem Partnerinnen und Partner eine zentrale Rolle einnehmen können."Rauchen als Belastungsprobe für BeziehungenViele Befragte in einer Beziehung erleben Rauchen als deutliche Belastung für ihre Partnerschaft. Auffällig ist, dass Männer diese Belastung stärker einschätzen als Frauen (auf einer Skala von 0 bis 10 geben Männer 4,4 vs. Frauen 2,9 an). Gleichzeitig berichten Ex-Rauchende häufig von positiven Veränderungen: Zwei Drittel der Männer geben an, dass sich ihre Beziehung seit dem Rauchstopp verbessert hat. Unter den Frauen sagen dies knapp zwei Fünftel (39 Prozent). Auch 42 Prozent der aktuell noch Rauchenden glauben an eine Verbesserung der Beziehung im Falle einer erfolgreichen Rauchentwöhnung.Rauchen beim ersten Date?Auch wenn Rauchen in sozialen Situationen mitunter als kontaktfördernd wahrgenommen wird, sehen viele rauchende Singles darin einen Störfaktor auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin. 45 Prozent der Befragten, die zum Zeitpunkt ihres Rauchstopps oder der Umfrage nicht in einer Beziehung waren, geben an, dass das eigene Rauchverhalten beim Dating bereits ein Hindernis dargestellt hat.Gesundheit bleibt wichtigster BeweggrundTrotz der Bedeutung romantischer Beziehungen bleibt die eigene Gesundheit der wichtigste Grund für einen Rauchstopp. Sowohl Kurzzeit- als auch Langzeit-Ex-Rauchende nennen sie am häufigsten (78 bzw. 81 Prozent). Kurzzeit-Ex-Rauchende führen zudem häufiger finanzielle (47 Prozent) oder ästhetische Gründe (43 Prozent) an als Personen, deren Rauchstopp länger zurückliegt (33 bzw. 32 Prozent). Auch unter den aktuell Rauchenden steht die Gesundheit mit 84 Prozent an erster Stelle, gefolgt von finanziellen (62 Prozent) und ästhetischen Motiven (44 Prozent).[A]: Methodik der BefragungAn der Befragung nahmen 400 Personen, die die Rauchstopp-App Smoke Free zwischen Dezember 2024 und Januar 2026 heruntergeladen hatten, zwischen dem 30.01.2026 und 10.02.2026 teil. 56 Prozent der Befragten waren weiblich, 43 Prozent männlich und 1 Prozent nonbinär. Mehrfachnennungen waren bei mehreren Fragen möglich. Unter den Befragten waren 65 Prozent aktuell rauchfrei, während 35 Prozent angaben, noch aktiv zu rauchen. Die Online-Befragung ist nicht repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung.Über Smoke FreeDas Digital-Health-Unternehmen 23 Ltd., das hinter der Entwicklung der Smoke Free App steht, wurde 2013 von Dr. David Crane in London gegründet. Er entwickelte das digitale Entwöhnungsprogramm im Rahmen seines Master-Studiums am University College London. Die Smoke Free App kombiniert Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie und der Rückfallprävention und basiert auf einer Vielzahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mehrere randomisierte Studien belegen die Wirksamkeit der App als Unterstützung bei der Rauchentwöhnung. Mehr als 8 Millionen Menschen weltweit haben die App bereits heruntergeladen, allein in Deutschland über 1 Million Mal. Die Anwendung wird seit Januar 2023 als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet und ist seit 2025 dauerhaft aufgenommen (https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/01909). Die deutsche Tochtergesellschaft Smoke Free 23 GmbH hat ihren Sitz in München.