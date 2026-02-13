Dank einer neuen Gemini-Funktion können Nutzer:innen bald Audiozusammenfassungen umfangreicher Dokumente erstellen. Die Einführung startet schrittweise - allerdings nur für zahlende Kund:innen. Google integriert schrittweise weitere Gemini-Funktionen in seine bestehenden Dienste. Nachdem im August 2025 schon eine neue Text-to-Speech-Funktion in Google Docs eingeführt wurde, erweitert der Tech-Konzern das webbasierte Textverarbeitungsprogramm jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n