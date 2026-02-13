Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen in den USA sind Schwankungen unterworfen, , so die Analysten der Helaba.Zuletzt sei die Fantasie wieder etwas eingedämmt worden. Auch die meisten Fed-Vertreter würden sich bezüglich Zinssenkungen bedeckt halten. Dennoch rechne die Mehrheit der Marktteilnehmer damit, dass das Leitzinsband bis zum Ende dieses Jahrs um 50 Basispunkte gesenkt werde. Zur Erinnerung: FOMC-Mitglieder würden im Median nur einen Schritt von 25 Basispunkten bis Jahresende für gerechtfertigt halten. Wichtig seien auch die heute anstehenden Inflationszahlen, die aus Sicht der meisten Fed-Vertreter noch zu hoch seien. Immerhin zeichne sich zu Anfang des Jahres eine Entspannung ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
