Der Kryptomarkt stabilisiert sich am Freitagmorgen. Zuvor hatten Warnsignale einer Großbank die Kurse währen dem US-Handel unter Druck gesetzt. Zeitweise markierte er mit 65.079 Dollar den tiefsten Stand der Woche. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum erholte sich leicht auf 1.950 Dollar, nachdem sie im US-Handel auf 1.896 Dollar abgerutscht war.Hinter der jüngsten Schwächephase steckt ein Bericht von Standard Chartered. Die Experten der Bank zeichnen ein vorsichtiges Bild für die kommenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
