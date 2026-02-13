© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhotoDas KI-Start-up Anthropic erhält 30 Milliarden US-Dollar in einer Finanzierungsrunde, die den Wert des Unternehmens auf 380 Milliarden Dollar verdoppelt. Die größten Tech-Konzerne der Welt sind mit an Bord.Anthropic ist der KI-Gewinner des laufenden Jahres. Innerhalb weniger Wochen seit Ende 2025 sind die wiederkehrenden Umsätze von 10 auf 14 Milliarden US-Dollar gestiegen. Mit der Vorstellung seiner neuen leistungsstarken KI-Agenten hatte Anthropic Anfang Februar eine regelrechte Panik bei vielen Tech- und Software-Aktien ausgelöst. Seither sind die Umsätze des KI-Startups förmlich explodiert. Die Anzahl der Geschäftskunden für das Programmiertool Claude Code haben sich laut …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE