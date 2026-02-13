© Foto: Richard Drew/AP/dpaDer sogenannte "AI-Scare-Trade" ist jetzt von Software auf Transport und Immobilien übergesprungen. Strategen warnen vor anhaltender Nervosität.Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz sorgt an den Finanzmärkten für neue Verwerfungen - weit über den Technologiesektor hinaus. Während KI als Wachstumstreiber gefeiert wird, geraten immer mehr Branchen unter Druck. Immobilien-, Finanz- sowie zuletzt Logistik- und Frachtaktien zählen zu den jüngsten Verlierern. Auslöser waren unter anderem Aussagen von Elon Musk, der in einem Podcast prognostizierte, dass Bürogebäude künftig leer stehen könnten, wenn KI Arbeitsplätze ersetzt. Auch Matt Shumer, Mitgründer von OtherSide AI, argumentierte in …Den vollständigen Artikel lesen
