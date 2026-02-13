Kaum Bewegung an den Märkten vor US-Inflationsdaten

Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum des Tages stehen die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise für Januar. Die Inflationsdaten gelten als entscheidender Gradmesser für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank. Nach zuletzt widersprüchlichen Konjunktursignalen könnte eine weitere Abschwächung des Preisdrucks den Märkten Rückenwind geben - ein erneutes Anziehen der Inflation würde dagegen die Nervosität erhöhen.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4BXB
|8,48
|69,158156 USD
|8,35
|Open End
|Silber
|Bull
|UN219C
|6,2
|72,106049 USD
|12,17
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ZSF
|15,55
|26341,52738 Punkte
|16,65
|Open End
|Gold
|Bull
|UN4302
|47,94
|4414,268601 USD
|8,79
|Open End
|DAX
|Bull
|UN14TX
|14,56
|23374,055647 Punkte
|17,36
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Gold
|Call
|UN0P77
|41,53
|4550,00 USD
|8,56
|20.03.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|HD8T50
|0,98
|34,00 EUR
|10,52
|17.06.2026
|Nasdaq 100
|Put
|UN3NBD
|7,64
|24700,00 Punkte
|12,68
|17.04.2026
|Walmart Inc.
|Call
|HD782V
|2,25
|110,00 USD
|4,32
|17.06.2026
|Palantir Technologies Inc.
|Call
|UN2499
|0,40
|180,00 USD
|5,97
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2026; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Ferrari N.V.
|Long
|HD2LVF
|2,93
|219,247852 EUR
|3
|Open End
|L'Oréal S.A.
|Long
|HC19QY
|5,96
|261,156998 EUR
|3
|Open End
|DAX
|Long
|UG6P3G
|1,60
|23199,137356 Punkte
|15
|Open End
|Delivery Hero SE
|Long
|UN1RNT
|5,79
|16,275 EUR
|6
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Long
|UG3WXV
|17,53
|15,416709 EUR
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2026; 09:55 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen