Mercedes-Benz plant, im laufenden Jahr einen Teil der rund 35%-Beteiligung an Daimler Truck Holding zu veräußern. Der gesamte Anteil hat derzeit einen Marktwert von etwa 12 Mrd. €. CFO Harald Wilhelm kündigte an, Details zum Umfang der Platzierung im Mai vorzulegen.



Der Erlös soll vollständig an die Aktionäre zurückgeführt werden - ein klares Signal in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld. Strategisch ist der Schritt konsequent: Seit der Abspaltung von Daimler Truck im Jahr 2021 fokussiert sich Mercedes auf das margenstärkere Pkw- und Van-Geschäft. Eine Teilveräußerung würde die Kapitalbindung weiter reduzieren und die bilanziellen Verflechtungen endgültig lockern. Operativ bleibt das Umfeld jedoch herausfordernd. Mercedes stellte für 2026 bestenfalls stagnierende Margen in Aussicht.



Die Daimler Truck Beteiligung repräsentiert immerhin mehr als ein Fünftel des Börsenwertes. Die Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe oder eine Sonderdividende stütz den Kurs.





© 2026 Bernecker Börsenbriefe