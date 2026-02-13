Amadeus Fire AG wird voraussichtlich schwache Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt geben, da die Nachfrage in Deutschland weiterhin gedämpft ist. Eine breit angelegte Erholung hat sich noch nicht eingestellt, und die Stimmung auf den Märkten für Personalvermittlung und Schulung bleibt fragil. Die Q4-Ergebnisse dürften durch zusätzliche Restrukturierungskosten belastet werden (Schätzung der mwb von ca. 1 Mio. EUR), was wahrscheinlich das EBITA für das Geschäftsjahr 2025 an das untere Ende der Prognose-Spanne von 15-25 Mio. EUR drücken wird. Obwohl sich beide kürzlich getätigten Akquisitionen positiv entwickeln, sind sie noch zu klein, um die kurzfristigen Ergebnisse erheblich zu beeinflussen. Wir erwarten, dass die Verluste im ersten Halbjahr 2026 anhalten, wobei sich die Ergebnisse verbessern sollten, da etwa 6 Mio. EUR an Restrukturierungskosten wegfallen. Eine bedeutendere operative Erholung ist vor 2027 unwahrscheinlich. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 80,00 EUR (zuvor 90,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag





© 2026 mwb research