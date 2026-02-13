Die Eutelsat-Aktie schießt am Freitagmorgen um +7% in die Höhe. Was steckt hinter der starken Performance des europäischen Satellitennetzbetreibers und sollten Anleger in diese Aktie investieren? Unerwartet gute Zahlen Es gibt gleich zwei gute Nachrichten von Eutelsat am heutigen Tag: Positive Halbjahreszahlen und eine neue Staatsgarantie. Der Reihe nach: Der Satellitenbetreiber meldete für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025/26 eine Umsatzsteigerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de