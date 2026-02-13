





Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 13. Februar 2026 - PU Prime, eine weltweit führende Multi-Asset-Broker-Gruppe, gibt stolz bekannt, dass ihrem in Dubai ansässigen Unternehmen offiziell eine Lizenz durch die Capital Market Authority (CMA) der Vereinigten Arabischen Emirate erteilt wurde. Die Lizenz (Nr. 20200000388) wurde unter PU Prime Financial Services LLC ausgestellt und berechtigt das Unternehmen zur Durchführung regulierter Aktivitäten in den Bereichen Einführung und Promotion innerhalb der VAE.



Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt in der strategischen globalen Expansion der Gruppe und verstärkt ihr Engagement für eine sichere, transparente und erstklassige Handelsumgebung für Investoren in der Region. Derzeit hält PU Prime bereits Lizenzen aus mehreren wichtigen Jurisdiktionen, darunter die australische ASIC, die südafrikanische FSCA, die FSC von Mauritius und die FSA der Seychellen.

Der Erwerb der VAE-Lizenz dient als Beweis für das Engagement von PU Prime für regulatorische Exzellenz. Durch die Erfüllung der strengen Standards der Kapitalmarktregulierungsbehörden der VAE schließt sich PU Prime einer Elitegruppe von Finanzinstituten an, die autorisiert sind, in einem der am schnellsten wachsenden Finanzzentren der Welt tätig zu sein."Dies ist mehr als nur eine Lizenz; es ist ein Versprechen an unsere Kunden", sagte Herr Ali Afzaal, Head of Category bei PU Prime. "Die VAE sind ein zentraler Markt für uns. Durch die Sicherung der CMA-Aufsicht demonstrieren wir unser Engagement für die Unterstützung der Vision der Region für ein robustes Finanz-Ökosystem. Wir möchten, dass unsere Trader wissen, dass sie beim Handel mit lizenzierten Unternehmen innerhalb der PU Prime-Gruppe von einer Marke unterstützt werden, die Integrität, Transparenz und professionelles Verhalten über alles andere stellt."Die Expansion in den Markt der VAE ist Teil der umfassenderen Mission von PU Prime, Marktteilnehmer weltweit zu unterstützen. Mit dieser neuen regulatorischen Genehmigung in Dubai plant PU Prime, seine Präsenz in der Region zu stärken, Bildungsseminare abzuhalten und das Finanzbewusstsein in den breiteren Finanzmärkten zu fördern.PU Prime wurde 2015 gegründet und ist eine führende globale Fintech-Gruppe und eine Multi-Asset-CFD-Broker-Marke, die über verschiedene lizenzierte Unternehmen in mehreren Jurisdiktionen tätig ist. Heute bietet die Gruppe regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen an. Die PU Prime-Gruppe ist in über 190 Ländern tätig und verzeichnet mehr als 40 Millionen App-Downloads. Sie bietet innovative Handelsplattformen und eine integrierte Copy-Trading-Funktion, die es Tradern weltweit ermöglicht, finanziellen Erfolg mit Vertrauen zu erzielen.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@puprime.com