Die Kursentwicklung der Pinterest-Aktie lässt Anlegern seit geraumer Zeit graue Haare wachsen. Innerhalb von nur sechs Monaten hat sich der Aktienkurs halbiert. Und auch am Freitag erwischt die Foto-Community einen rabenschwarzen Tag. Am Morgen bricht die Pinterest-Aktie um -20% auf ein neues Allzeittief ein. Was steckt hinter dem Blutbad und sollten Anleger in dieses fallende Messer greifen? Die Erwartungen verfehlt Die Antwort auf den ersten Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de