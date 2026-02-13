Der Kurs der Cancom-Aktie konnte den Kursanstieg von August bis Ende Januar nicht fortsetzen und korrigierte wieder sehr stark. Am Freitag verliert sie aktuell leicht und steht bei 22,80 €. Der Mehrjahreschart zeigt, dass der Kurs wellenförmig verläuft und sich aktuell wieder im unteren Bereich bewegt. Sind das wieder gute Einstiegskurse? Starkes viertes Quartal erzielt Der Jahresverlauf in den ersten drei Monaten war von einer Zurückhaltung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
