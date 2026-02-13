Die Expedia-Aktie setzt am Freitag ihre Talfahrt fort. Nachdem der Kurs der Online-Reiseplattform bereits in den letzten vier Wochen um gut -25% eingebrochen ist, geht es heute um weitere -6% bergab. Was zieht Expedia so stark nach unten und ist das jetzt die Gelegenheit, um in die Reiseaktie einzusteigen? Top-Quartalszahlen Es ist schon ein wenig paradox. Expedia lieferte hervorragende Quartalszahlen, die weit über den Erwartungen der Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de