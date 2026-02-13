Berlin (ots) -Blumen, Schokolade, Schmuck: Zum Valentinstag geht es traditionell um Gefühle. Doch wie eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Meinungsinstituts TGM im Auftrag des Online-Brokers XTB zeigt, spielt ein anderes Thema für viele Paare eine mindestens ebenso große Rolle: Geld. So sind Finanzen für die große Mehrheit der Deutschen kein Tabu in Beziehungen, entscheidend ist jedoch der richtige Zeitpunkt.Laut Umfrage unter mehr als 1.000 Deutschen halten es 19 Prozent für angemessen, bereits ganz am Anfang einer Beziehung über Geld zu sprechen. Weitere 22 Prozent sehen dafür den richtigen Moment nach einigen Monaten gekommen. Die Mehrheit (42 Prozent) möchte das Thema erst dann ansprechen, wenn konkrete gemeinsame Zukunftspläne bestehen. Nur acht Prozent sind der Ansicht, dass man über Geld grundsätzlich nicht sprechen sollte."Die Ergebnisse zeigen klar: Geld ist durchaus Beziehungssache, aber es braucht Vertrauen und Kontext", sagt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB. "Finanzen sind bei vielen kein Smalltalk-Thema, sondern eng mit Verantwortung und Zukunftsplanung verbunden."Finanzielle Verantwortung ist vor allem für Frauen ein BeziehungsfaktorFür viele Deutsche ist der Umgang mit Geld ein wichtiges Kriterium bei der Partnerwahl. 31 Prozent geben an, dass der richtige Umgang mit Geld sehr wichtig und entscheidend sei, weitere 38 Prozent stufen es als eher wichtig ein. Besonders deutlich ist dieser Anspruch bei Frauen: 35 Prozent bewerten finanzielle Verantwortung als sehr wichtig, bei Männern sind es 28 Prozent. "Gerade Frauen schauen stärker darauf, ob ein potenzieller Partner verantwortungsvoll mit Geld umgeht", so Chrzanowski. "Das ist auch Ausdruck eines gestiegenen Bewusstseins für finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit."Männer wollen häufiger finanzielle Entscheidungen allein treffenEin klares Ergebnis zeigt sich bei der Frage nach der Zuständigkeit für finanzielle Entscheidungen: 69 Prozent der Befragten sprechen sich für eine gleichberechtigte Verantwortung beider Partner bei solchen Entscheidungen aus. Gleichzeitig offenbart die Umfrage deutliche Geschlechterunterschiede: Jeder vierte Mann (25 Prozent) möchte die finanzielle Verantwortung allein übernehmen, bei Frauen sind es nur 14 Prozent. Umgekehrt plädieren drei Viertel der Frauen (75 Prozent) für eine gleichwertige Aufteilung, während es bei den Männern 63 Prozent sind."Das klassische Rollenbild ist noch nicht verschwunden", sagt Chrzanowski. "Während viele Männer Verantwortung übernehmen wollen, wünschen sich Frauen deutlich häufiger Transparenz und gemeinsame Entscheidungen über die finanzielle Zukunft."Finanzielle Unsicherheit bei gemeinsamer ZukunftBeim Blick in die gemeinsame Zukunft zeigt sich zudem eine gewisse Unsicherheit: Zwar fühlen sich 60 Prozent der Befragten eher oder sehr gut finanziell vorbereitet, doch insbesondere Frauen schätzen ihre Lage kritischer ein. Fast ein Drittel der Frauen (32 Prozent) fühlen sich eher oder sehr schlecht vorbereitet, bei Männern sind es 24 Prozent. Als sehr gut vorbereitet sehen sich 20 Prozent der Männer, aber nur 15 Prozent der Frauen."Die Zahlen machen deutlich, dass finanzielle Bildung und Vorsorge weiterhin zentrale Themen bleiben, gerade auch für Frauen", so Chrzanowski. "Wer nicht über Geld sprechen möchte, muss das auch nicht - er oder sie kann sich aber informieren. Sich gar keine Gedanken zu machen, wie es zwölf Prozent der Befragten angeben, ist keine Option. Sich mit den Möglichkeiten der Geldanlage auseinanderzusetzen, ist schließlich ein erster wichtiger Schritt, um die eigene finanzielle Situation aktiv zu in die Hand zu nehmen. Es müssen ja keine riskanten Investments sein - eine Investition in einen ETF, der auf einem breit gestreuten Aktienindex basiert, hält die Risiken in Grenzen, eröffnet aber die Möglichkeit, von den langfristigen Renditechancen des Aktienmarkts zu profitieren."Über die StudieDie Umfrage wurde vom Meinungsinstitut TGM im Auftrag von XTB durchgeführt. Befragt wurden mehr als 1.000 Personen in Deutschland. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung.***Über XTBDie XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. 