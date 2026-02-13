Die Aktie von Nasdaq, dem Börsenplatzbetreiber hinter den Technologieindizes Nasdaq 100 oder Nasdaq Composite, hat in den letzten Tagen ordentlich an Wert verloren. Normalerweise profitieren Handelsplätze von starken Schwankungen wie zuletzt am Gesamtmarkt. Doch Anleger treibt die Sorge um, dass das Zukunftsgeschäft von Nasdaq nun unter die Räder kommen könnte.Brutal nach unten durchgereicht wurde seit Ende Januar die Aktie von Nasdaq. Der Börsenplatzbetreiber ist unter wichtige gleitende Durchschnitte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
