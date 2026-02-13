13.02.2026 CET/CEST
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Internet:
http://cpi-europe.com/
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
103228 13.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|15,760
|15,840
|12:10
|15,820
|15,850
|12:07
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:27
|EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.02.2026...
|15.01.
|Die Aussichten für Bawag Group, CA Immobilien, CPI Europe, DO&CO, Erste Group und EuroTeleSites
|07.01.
|Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht
| WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz den Handel beendet. Der ATX verlor dünne 0,10 Prozent auf 5.410,14 Punkte, nachdem der österreichische Leitindex zuvor...
|02.01.
|Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX erneut mit Rekorden
| WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Freitag mit neuen Rekorden in das neue Jahr gestartet. Der ATX gewann zum Sitzungsende 0,48 Prozent auf 5.351,75 Punkte. Der österreichische Leitindex knackte...
|28.11.25
|CPI Europe: Konzernergebnis steigt auf 236,9 Mio. Euro in drei Quartalen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CPI EUROPE AG
|15,890
|-0,13 %