

CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.02.2026 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Directors' Dealings Art 19 MAR

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name CPI PROPERTY GROUP S.A. 2. Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:

Martin Matula, Aufsichtsrat



Pavel Mechura, Vorstand



Zdenek Havelka, Vorstand b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name CPI Europe AG b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung XS2243564478 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen 98.5 % 247 Stück 98.5 % 94 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 98.5 % 341 Stück e) Datum des Geschäfts 2026-02-12; UTC+01:00 f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes





13.02.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News