Berlin/Wien (ots) -Ab April führt Österreich eine klare gesetzliche Regelung für Nikotin Pouches ein. Der Verkauf der tabakfreien Nikotinbeutel wird künftig unter definierten Bedingungen erlaubt - mit Altersgrenze, Produktvorgaben und staatlicher Kontrolle. Während Österreich damit einen pragmatischen Regulierungsansatz verfolgt, bleibt die Situation in Deutschland weiterhin ungeklärt.Hierzulande gilt ein rechtlicher Widerspruch: Besitz und Konsum von Nikotin Pouches sind erlaubt, der Verkauf jedoch faktisch verboten. Grund ist ihre Einstufung als Lebensmittel, obwohl es sich um tabakfreie Genussprodukte für Erwachsene handelt. Die Folge ist ein unkontrollierter Graumarkt: Konsumentinnen und Konsumenten weichen auf Online-Angebote oder den Kauf im Ausland aus - ohne verlässliche Qualitätsstandards und ohne wirksamen Jugendschutz.Die Verbraucherinitiative Considerate Pouchers sieht in der österreichischen Regelung ein wichtiges Signal und fordert auch für Deutschland einen klaren gesetzlichen Rahmen. Ziel muss es sein, Jugend- und Verbraucherschutz durch Regulierung zu stärken, statt durch Verbote eine rechtliche Grauzone zu verfestigen."Jugendschutz, Qualitätskontrolle und Transparenz lassen sich nur im legalen Markt durchsetzen", betont die Initiative. "Eine sachgerechte Regulierung schützt Verbraucher besser als ein faktisches Verkaufsverbot."Considerate Pouchers fordert daher:- die Legalisierung des Verkaufs an Erwachsene ab 18 Jahren,- verbindliche Höchstgrenzen und Kennzeichnungspflichten,- klare Qualitäts- und Inhaltsstoffstandards,- sowie kontrollierte Vertriebswege im stationären und Online-Handel.Auch in Deutschland sind Nikotin Pouches längst Realität. Aktuelle Erhebungen gehen von rund 1,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern aus, insbesondere im Arbeitskontext und in Berufen, in denen Rauchen nicht möglich ist. Studien zeigen zudem, dass viele Raucherinnen und Raucher bereit wären, auf weniger schädliche Alternativen umzusteigen.Der Blick nach Österreich macht deutlich: Regulierung ist möglich - und sinnvoll. Deutschland sollte diesem Beispiel folgen und endlich Rechtssicherheit schaffen.Über Considerate Pouchers DeutschlandConsiderate Pouchers ist eine Initiative von Konsumenten in Deutschland und weltweit. Sie setzt sich für eine verantwortungsvolle Regulierung rauchfreier Alternativen, wirksamen Jugendschutz und transparente Qualitätsstandards ein. Ziel ist es, durch Aufklärung und politische Arbeit die Schadensminderung als festen Bestandteil moderner Gesundheitspolitik zu verankern.Pressekontakt:Marc SchemmelE-Mail: marc.schemmel@per-agency.comTelefon: +49 40 253185-115Original-Content von: Considerate Pouchers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180941/6216284