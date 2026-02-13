Anzeige
Dow Jones News
13.02.2026 11:39 Uhr
195 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TABELLE/EU-BIP 4Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)

DJ TABELLE/EU-BIP 4Q nach Ländern (2. Veröffentlichung) 

=== 
.         Veränderung    Veränderung 
.        gg Vorquartal    gg Vorjahr 
.            +/- in Prozent 
           Q4   Q3     Q4   Q3 
Eurozone-21    +0,3  +0,3    +1,3  +1,4 
Eurozone-20    +0,3  +0,3    +1,3  +1,4 
EU-27       +0,3  +0,4    +1,5  +1,6 
 
Belgien      +0,2  +0,3    +1,1  +1,0 
Bulgarien     +0,8  +0,7    +2,9  +3,1 
Dänemark      k.A.  +2,2    k.A.  +4,0 
Deutschland    +0,3  0,0    +0,4  +0,3 
Estland       0,0  +0,2    +1,0  +0,9 
Finnland*     +0,6  -0,3    0,0  -0,6 
Frankreich     +0,2  +0,5    +1,1  +0,9 
Griechenland    k.A.  +0,6    k.A.  +2,0 
Irland       -0,6  -0,3    +6,7 +10,9 
Italien      +0,3  +0,2    +0,8  +0,6 
Kroatien      k.A.  +0,3    k.A.  +2,6 
Lettland      k.A.  +0,6    k.A.  +1,8 
Litauen      +1,7  -0,1    +2,5  +2,1 
Luxemburg     k.A.  +1,1    k.A.  +2,7 
Malta       k.A.  +0,6    k.A.  +2,7 
Niederlande*    +0,5  +0,5    +1,8  +1,8 
Österreich     +0,2  +0,4    +0,7  +1,0 
Polen       +1,0  +0,9    +3,6  +4,0 
Portugal      +0,8  +0,7    +1,9  +2,3 
Rumänien      -1,9  -0,1    -1,6  +1,4 
Schweden*     +0,2  +0,9    +1,8  +2,6 
Slowakei      +0,2  +0,3    +0,8  +0,9 
Slowenien     k.A.  +0,8    k.A.  +1,6 
Spanien      +0,8  +0,6    +2,6  +2,7 
Tschechien     +0,5  +0,8    +2,4  +2,8 
Ungarn       +0,2  0,0    +0,5  +0,7 
Zypern       +1,4  +0,9    +4,5  +3,6 
 
Island**      k.A.  -0,2    k.A.  +0,2 
Norwegen      k.A.  +1,1    k.A.  +2,2 
Schweiz      k.A.  -0,5    k.A.  +0,5 
USA        k.A.  +1,1    k.A.  +2,3 
===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

** Die irische BIP-Schnellschätzung wird als CSO Frontier Series Output eingestuft. Bei der Interpretation der Statistiken ist besondere Sorgfalt geboten, da neue, in der Entwicklung befindliche Methoden und/oder möglicherweise unvollständige Datenquellen verwendet werden können.

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Datenk.A. Eurostat

- Webseitek.A. httpsk.A.//ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autork.A. murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 05:08 ET (10:08 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
