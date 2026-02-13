QUEBEC, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die kommerzielle Produktion in seinem Kiniero-Goldprojekt in Guinea aufgenommen hat, nachdem die Kriterien für die kommerzielle Produktion sowohl gemäß seiner Vereinbarung über vorrangig besicherte Fazilitäten mit Sprott als auch gemäß dem guineischen Bergbaugesetz erfüllt sind.

Der Status der kommerziellen Produktion wurde nach der ersten Goldlieferung am 11. Februar 2026 erreicht. Die Lieferung umfasste etwa 197 Kilogramm Gold, was 6.336 Feinunzen entspricht.

Gemäß dem guineischen Bergbaugesetz wird das Datum der ersten kommerziellen Produktion als das frühere der beiden folgenden Daten definiert: entweder das Datum, an dem eine bestimmte Produktionsschwelle über einen längeren Zeitraum hinweg überschritten wurde, oder das Datum der ersten Lieferung zu kommerziellen Zwecken. Das Unternehmen bestätigt, dass die Lieferung das Datum der ersten kommerziellen Produktion für Kiniero gemäß dem Gesetz darstellt.

Darüber hinaus bestätigt Robex, dass alle relevanten Anforderungen an die kommerzielle Produktion gemäß seinen Vereinbarungen über die vorrangig besicherte Finanzierung mit Sprott erfüllt sind.

Bis Ende Januar 2026 und nach dem erfolgreichen Hochfahren des Betriebs hatte Kiniero etwa 393.000 Tonnen Trockenmineral mit einem durchschnittlichen Gehalt von etwa 1,0 g/t Au verarbeitet. Die metallurgische Goldausbeute lag im Durchschnitt bei etwa 88 %, bei einer Mühlenverfügbarkeit von über 92 %. Die Goldausbeute belief sich auf insgesamt etwa 10.900 Feinunzen, wobei etwa 5.550 Feinunzen gegossen wurden, was den normalen Aufbau des Goldbestands im CIL-Kreislauf während der Inbetriebnahme und der ersten Betriebsphase widerspiegelt.

Kommentar des CEO

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer von Robex, kommentierte:

"Die Auslieferung unserer ersten kommerziellen Goldlieferung ist ein wichtiger Meilenstein für Robex und spiegelt das erfolgreiche Hochfahren des Betriebs in Kiniero wider. Sowohl die Verarbeitungsanlage als auch das Betriebsteam haben bei der Umstellung auf die kommerzielle Produktion hervorragende Leistungen erbracht.

Mit Kiniero, das nun kommerziell in Betrieb ist und Cashflow generiert, ist die Anlage in der Lage, die Entwicklung von Bankan als Teil unserer transformativen Fusion mit Predictive Discovery zu unterstützen. Dieser Meilenstein untermauert die strategische Begründung für den Zusammenschluss und unser Ziel, einen führenden Goldproduzenten mit mehreren Anlagen aufzubauen."

Betriebsleistung der Anlage

Seit der Inbetriebnahme und bis Anfang Februar hat die Verarbeitungsanlage in Kiniero im Zuge der Produktionssteigerung eine stabile und sich verbessernde Leistung gezeigt.

Die wichtigsten abgeglichenen Kennzahlen für den Monat bis zum 31. Januar 2026 sind nachstehend aufgeführt:

Kiniero-Goldbetrieb, Guinea Einheiten Jan-26 Betriebskennzahlen Verarbeitetes Erz Metrische Tonnen (Trockengewicht) 392.678 Durchschnittlicher Höchstgehalt g/t Au 0,98 Metallurgische Goldgewinnung % 87,9 Mühlenverfügbarkeit % 92,3 Mühlenbetriebszeit % 85,6 Gewonnenes Gold Unzen 10.931 Gegossenes Gold Unzen 5.547 Gold im Kreislauf Unzen 7.725



Diagramme zur Betriebsleistung

Der Durchsatz stieg im Laufe des Januars kontinuierlich an, wobei gegen Monatsende höhere Tagesverarbeitungsraten erzielt wurden, nachdem die Kugelmühle Mitte Januar in Betrieb genommen worden war und am 24. Januar 2026 eine nachhaltige Betriebskapazität erreicht hatte. CIL-Tank B wurde am 23. Januar mit Aktivkohle beladen in Betrieb genommen. Am 25. Januar waren alle Kreisläufe voll funktionsfähig.

Die verbesserte Anlagenstabilität und die erhöhte Betriebskapazität trugen zu einem höheren Durchsatz bei, während kurzfristige Schwankungen auf normale Inbetriebnahme- und Hochlaufbedingungen zurückzuführen sind.

Abbildung 1: Täglich verarbeitete Tonnen (Trockengewicht) und Durchsatzrate

Die dargestellten Tagesdaten sind nicht abgestimmt und dienen nur zur Veranschaulichung.

Diese Mitteilung wurde vom Geschäftsführer genehmigt.

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dazu gehören Aussagen zu Zukunftsaussichten und erwarteten Events, wie beispielsweise der Vollzug und der Zeitpunkt der Transaktion, der Zeitpunkt und der Erhalt der endgültigen Anordnung des Obersten Gerichtshofs von Québec, die Genehmigung durch die TSXV, die Erfüllung der Abschlussbedingungen gemäß dem Vertrag sowie zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie "werden", "schaffen", "verbessern", "potenziell", "erwarten", "Aufwärtspotenzial", "Wachstum", "schätzen", "voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten" oder "sollten". Auch die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

