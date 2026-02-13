Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat für die acht wichtigsten Aktienfonds-Peergroups untersucht, wie hoch der Anteil aktiver Fonds ist, die ihren Vergleichsindex übertreffen konnten. Dies ist im vergangenen Jahr 571 Produkten gelungen, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Damit liege die Outperformance-Quote der knapp 2000 analysierten Fonds bei 29,1% - zehn Prozentpunkte mehr als 2024. Scope ordne jeder Peergroup eine Benchmark zu, an der sich alle Fonds dieser Gruppe messen müssten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
