Der E-Auto-Hersteller Rivian hat seinen Umsatz 2025 um 8 Prozent auf fast 5,4 Milliarden US-Dollar gesteigert. Und das, obwohl die Fahrzeugauslieferungen um 18 Prozent gesunken sind. Möglich macht es die Entwicklung von E/E-Architektur und Software für Partner VW, die kräftig Umsatz generiert. Rivian hat 2025 nach eigenen Angaben 42.247 Elektrofahrzeuge ausgeliefert - und damit 18 Prozent weniger als beim Auslieferungsrekord von 51.579 Einheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
