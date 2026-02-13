Euro-Q-Exa wird der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Industrie in ganz Deutschland und Europa dienen und praktische Quantenforschung und Anwendungsentwicklung innerhalb des europäischen HPC-Ökosystems ermöglichen.

Installiert, gehostet und betrieben am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), wodurch lokale Kontrolle, betriebliche Expertise und langfristiger Kapazitätsaufbau gewährleistet sind.

Entwickelt von IQM Quantum Computers unter Verwendung seiner Radiance-Plattform, die es Institutionen ermöglicht, ihre eigenen Quantenfähigkeiten aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Entwickelt für eine umfassende Integration in Hochleistungsrechner, unterstützt skalierbare hybride Quanten-HPC-Workflows.

Kofinanziert durch das gemeinsame Unternehmen EuroHPC, das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StWK).

Euro-Q-Exa, der erste Quantencomputer des gemeinsamen Unternehmens EuroHPC, der in Deutschland eingesetzt wird, wurde im Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching bei München vorgestellt.

Silke Launert, Parliamentary State Secretary of the BMFTR; Dieter Kranzlmüller, Director of the LRZ; Maximilian Böltl, Member of the Bavarian State Parliament; Bavarian Minister of State of Science and the Arts, Markus Blume; Henna Virkkunen, Executive Vice-President of the European Commission for Technological Sovereignty, Security and Democracy; and Sylwia Barthel de Weydenthal, Chief Commercial Officer of IQM Quantum Computers (from the left).

Der Einsatz stellt einen bedeutenden Schritt in den Bemühungen Europas dar, neben weltweit führender Hochleistungsrechnertechnik (HPC) auch langfristige Quantenfähigkeiten als Teil seiner souveränen digitalen Infrastruktur aufzubauen.

Euro-Q-Exa wird im LRZ installiert, gehostet und betrieben und soll nicht nur den Zugang zu Quantencomputern ermöglichen, sondern auch europäischen Forschern die Möglichkeit bieten, vor Ort Quantenfähigkeiten aufzubauen, zu betreiben und zu skalieren. Durch die Einbettung des Systems in eine etablierte HPC-Umgebung unterstützt das System die Entwicklung von praktischem Fachwissen, operativem Know-how und nachhaltigen Forschungskapazitäten in Europa.

Euro-Q-Exa stärkt das europäische Quantenökosystem durch die Ermöglichung folgender Aspekte:

Aufbau lokaler Kompetenzen Forscher betreiben, warten und entwickeln das System direkt weiter und erwerben so praktische Fachkenntnisse, anstatt sich auf einen Fernzugriff auf eine Blackbox zu verlassen.

Forscher betreiben, warten und entwickeln das System direkt weiter und erwerben so praktische Fachkenntnisse, anstatt sich auf einen Fernzugriff auf eine Blackbox zu verlassen. Schaffung und Erhalt von europäischem geistigen Eigentum Algorithmen, Workflows und Anwendungen, die auf Euro-Q-Exa entwickelt wurden, verbleiben in europäischen Institutionen und unterstützen die langfristige Wertschöpfung in Wissenschaft und Industrie.

Algorithmen, Workflows und Anwendungen, die auf Euro-Q-Exa entwickelt wurden, verbleiben in europäischen Institutionen und unterstützen die langfristige Wertschöpfung in Wissenschaft und Industrie. Tiefe HPC-Quantenintegration die enge Kopplung mit der Supercomputing-Infrastruktur des LRZ ermöglicht realistische hybride Quanten-Klassik-Workflows und einen schnelleren Fortschritt vom Experiment zur Anwendung.

die enge Kopplung mit der Supercomputing-Infrastruktur des LRZ ermöglicht realistische hybride Quanten-Klassik-Workflows und einen schnelleren Fortschritt vom Experiment zur Anwendung. Zusammenarbeit im Ökosystem Universitäten, Forschungsinstitute und Industriepartner nutzen eine gemeinsame Plattform, um Anwendungsfälle zu testen, Talente auszubilden und interoperable Lösungen zu entwickeln.

Das System basiert auf der Radiance-Plattform von IQM und verfügt über 54 supraleitende Qubits. Euro-Q-Exa wird bis Ende 2026 durch ein zweites, leistungsfähigeres System mit 150 Qubits ergänzt, wodurch die operative Quantenkapazität Europas weiter ausgebaut wird.

Durch die direkte Integration von Euro-Q-Exa in die Supercomputing-Umgebung des LRZ können europäische Forscher hybride Quanten-HPC-Anwendungen in Bereichen wie der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen, der computergestützten Pharmakologie und der Klimamodellierung entwickeln, testen und skalieren. Dieser Ansatz ermöglicht es, Quantentechnologien in operativen Forschungsumgebungen zu entwickeln und unterstützt ihren Übergang zu einer nachhaltigen wissenschaftlichen und industriellen Nutzung.

Euro-Q-Exa ist einer von sechs Quantencomputern, die in die fortschrittlichsten Supercomputing-Zentren Europas integriert werden, neben Installationen in Tschechien, Frankreich, Italien, Polen und Spanien, wodurch Europas koordinierter Ansatz für eine souveräne digitale Infrastruktur gestärkt wird.

Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie: "Da der Quantenmarkt noch in den Kinderschuhen steckt, gestaltet die Europäische Kommission ihn aktiv mit: Über EuroHPC und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten haben wir bereits die ersten sechs europäischen Quantensysteme beschafft und kofinanziert. Vier sind bereits in Betrieb, und zwei weitere befinden sich in der Beschaffungsphase. Dies ist ein deutlicher Beweis für das Engagement Europas, auf unserem eigenen Kontinent souveräne Quantenkapazitäten aufzubauen. Das Leibniz-Rechenzentrum ist ein konkretes Beispiel für die Umsetzung dieses Ziels. Es zeigt, wie wir führende europäische Anbieter wie IQM, die an der Spitze der Quanteninnovation stehen, erfolgreich unterstützen und ausbauen können. Durch die Verankerung dieser Systeme in Europa stärken wir unsere industrielle Basis und stellen sicher, dass strategische Technologien in Europa für Europa entwickelt und eingesetzt werden. Mit dem neuen System und seiner für Anfang 2027 geplanten umfangreichen Aufrüstung ermöglichen wir bereits heute komplexe Quantenberechnungen. Dies ist kein fernes Versprechen, sondern operative Realität."

Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst: "Deutschlands erster europäischer Quantencomputer wird im Leibniz-Rechenzentrum in Bayern installiert. Dies ist kein Zufall, sondern das Ergebnis unseres starken Hightech-Ökosystems. Tatsache ist: Euro-Q-Exa ist weit mehr als nur ein neuer Computer. Er steht für technologische Souveränität und unser Bestreben, eine eigene digitale Infrastruktur aufzubauen. Auf Deutschlands größtem Forschungscampus in Garching, einem dynamischen Zentrum für europäische Ideen, verbinden wir Quantencomputing, Supercomputing und künstliche Intelligenz, um neue Dimensionen in der Datenverarbeitung zu erschließen. Genau aus diesem Grund bewerben wir uns auch um die Ansiedlung einer KI-Gigafabrik. Projekte wie dieses zeigen die Bereitschaft Bayerns, Verantwortung für die digitale Zukunft Europas zu übernehmen. Garching sendet ein starkes Signal aus: Hier werden die Rechenressourcen geschaffen, die Innovationen ermöglichen und unsere technologischen Fähigkeiten stärken hier wird die Zukunft nicht nur konzipiert, sondern auch berechnet."

Anders Dam Jansen, Geschäftsführer des gemeinsamen Unternehmens EuroHPC: "Die Einweihung von Euro-Q-Exa stellt einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg zu einer europäischen Quantencomputer-Infrastruktur von Weltklasse dar. Dieses neue Quantencomputersystem von EuroHPC unterstreicht unser Engagement, Forschern, der Industrie und dem öffentlichen Sektor modernste Rechenressourcen zur Verfügung zu stellen und damit Innovation und technologische Souveränität in ganz Europa zu fördern."

Herr Prof. Dieter Kranzlmüller, Vorsitzender des Verwaltungsrats, LRZ: "Mit Euro-Q-Exa vereinen wir die Stärken von Quanten- und Supercomputing. Dies ermöglicht es Forschern, neue Ansätze zu testen und bahnbrechende Berechnungen durchzuführen, wodurch sich mit europäischer Technologie neue wissenschaftliche Dimensionen eröffnen. Wir vom LRZ freuen uns darauf, einige spannende Forschungsprojekte in Angriff zu nehmen und neue Erkenntnisse zu gewinnen."

Herr Dr. Jan Goetz, CEO von IQM Quantum Computers: "Die Länder, die über eine eigene offene Quanteninfrastruktur verfügen und nicht nur Zugang zur Cloud haben, werden eine Führungsrolle einnehmen. Europa arbeitet darauf hin: lokal betriebene Systeme, Ausbildung der neuen Generation, hybride HPC-Integration und das institutionelle Fachwissen, das nur durch Eigentum entsteht."

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern. IQM stellt sowohl lokale Full-Stack-Quantencomputer als auch eine Cloud-Plattform für den Zugriff auf seine Systeme zur Verfügung. Zu den Kunden von IQM zählen führende Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die uneingeschränkten Zugang zu Quantenhardware und -software benötigen. IQM beschäftigt über 300 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Finnland sowie Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Polen, Spanien, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Über das Leibniz Supercomputing Centre (LRZ):

Seit über 60 Jahren ist das Leibniz Supercompter Center (LRZ) eines der führenden Hochleistungsrechenzentren Europas und stellt einer breiten wissenschaftlichen Gemeinschaft aus verschiedenen Disziplinen, darunter Ingenieurwissenschaften, Biowissenschaften, Physik und digitale Geisteswissenschaften, eine fortschrittliche digitale Infrastruktur zur Verfügung. Das LRZ mit Sitz in Garching bei München betreibt Supercomputersysteme von nationaler und europäischer Bedeutung und unterstützt Anwender mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen HPC-Anwendungsentwicklung, Portabilität und Skalierbarkeit. Das LRZ gestaltet die Zukunft der digitalen Infrastruktur aktiv mit, indem es neue Technologien, darunter auch Quantencomputing, integriert.

