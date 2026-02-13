Düsseldorf/Bonn (ots) -Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hält ein stärkeres Auftreten der europäischen Staaten als das "Rezept" für eine transatlantische Zusammenarbeit mit den USA unter Präsident Trump: "Wenn wir als Europäer sagen: Wir tun mehr in der Verteidigung, wir tun zum Beispiel auch mehr in der Nordflanke der NATO, wir sind ein echter, fairer Partner für Amerika auch in anderen Fragen, China-Politik, Nahost- und Mittelost-Politik und Afrika-Politik, dann sind das Fakten, die im US-Kongress und auch in der US-Regierung mehr beeindrucken, als wenn wir jetzt irgendwelchen Ansagen des Präsidenten folgen, die wir in seine Reden hineininterpretieren", so Hardt im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix. Sowieso folge die US-Politik nicht immer der "Tagesansage des Präsidenten", ein Beispiel hierfür sei die Linie der USA gegenüber China, die sich über die Amtszeit des US-Präsidenten bereits stark verändert habe und der Europa sich glücklicherweise nicht angepasst habe.Mit Blick auf die Münchener Sicherheitskonferenz und der Positionierung Europas müsse deshalb berücksichtigt werden, dass solch ein starkes, autonomes Auftreten dasjenige Mittel ist, "was in Amerika wirkt, was imponiert im Weißen Haus und was auch funktioniert.", so der CDU-Abgeordnete. Allein in den vergangenen drei Monaten habe Europa "den amerikanischen Präsidenten zwei Mal abgebracht von Plänen, die wir für unakzeptabel gehalten haben, diese ominösen 28 Punkte für die Ukraine sind vom Tisch durch die Europäer, durch den Einfluss der Europäer. Und diese Grönland-Pläne sind vom Tisch durch die entsprechende Geschlossenheit der Europäer." Das sollte die EU, sowie Großbritannien und Norwegen ermutigen, insgesamt in der NATO stärker aufzutreten und eine größere Rolle auch sicherheitspolitisch einzunehmen. Dennoch gebe es insbesondere auch von deutscher Seite ein starkes Interesse an der transatlantischen Partnerschaft und der sicherheitspolitischen und militärischen Zusammenarbeit, beispielsweise wenn es um den atomaren Schutzschirm der NATO gehe, der auf der Münchener Sicherheitskonferenz ebenfalls diskutiert werden soll.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/G2ZPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6216330