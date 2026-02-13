Vaduz (ots) -Zehn engagierte Landwirtschaftsbetriebe aus Liechtenstein gehen voran: Gemeinsam mit ihnen wurde 2025 das Pilotprojekt Klimawirksame Landwirtschaft gestartet. Bis 2027 testen die teilnehmenden Betriebe Methoden zur Nachhaltigkeitsbewertung und prüfen, ob und welche praxistauglichen Klimamassnahmen sich auf den Betrieben umsetzen lassen - etwa in der Fütterung, im Pflanzenbau oder im Weinbau.Im Zentrum steht die Frage: Welche Massnahmen sind klimawirksam und zugleich wirtschaftlich tragfähig? Die Betriebe werden dabei durch gezielte Schulungen und fachliche Beratung unterstützt.Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit der Praxis Lösungen zu entwickeln, die den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung in der Landwirtschaft stärken und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit der Betriebe sichern. Damit leistet die Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zum Klimaziel Liechtensteins, bis 2050 klimaneutral zu sein.Wie gross das Engagement ist, zeigen die Stimmen aus den Pilotbetrieben:"Ein respekt- und verantwortungsvoller Umgang mit unserem Boden, unseren Pflanzen, unseren Tieren und unserer Umwelt ist uns wichtig. Deshalb engagieren wir uns im Projekt Klimawirksame Landwirtschaft", sagen Anita und Helmuth Gstöhl.Harry Zech unterstreicht die Bedeutung des Projekts für den Weinbau: "Da der Weinbau sehr stark vom Klimawandel betroffen ist, fühle ich mich verpflichtet, klimawirksame weinbauliche Massnahmen zu entwickeln."Grundlage des Pilotprojekts ist der agrarpolitische Bericht 2022, der strategische Ziele sowie konkrete Massnahmen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft definiert. Die Erkenntnisse aus der Pilotphase werden laufend und in engem Austausch mit den Pilotbetrieben sowie einer Projektsteuerung, die Vertreter verschiedener landwirtschaftlicher Akteure umfasst, sorgfältig ausgewertet. Sie dienen als Basis für die Ausgestaltung des Projekts über die Pilotphase hinaus.Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni betont: "Ich danke den teilnehmenden Betrieben herzlich für ihre Bereitschaft, diesen Weg mitzugehen. Sie übernehmen Verantwortung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Klimaziele. Das Pilotprojekt zeigt, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Perspektiven kein Widerspruch sind - wenn wir gemeinsam praxistaugliche Lösungen entwickeln."Weitere Informationen finden sich unter www.klimawirksame-landwirtschaft.li.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938439