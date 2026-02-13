München (ots) -Europa nach der Sicherheitskonferenz - bedingt abwehrbereit?An diesem Wochenende verhandeln Staats- und Regierungschefs sowie zahlreiche Minister aus aller Welt auf der Münchner Sicherheitskonferenz zentrale Fragen der europäischen und globalen Sicherheit. Neben der Unterstützung der Ukraine steht die Frage im Mittelpunkt, wie Europa mehr Verantwortung übernehmen kann. Auch die Unsicherheiten im transatlantischen Verhältnis prägen die Konferenz. Wie belastbar ist das Bündnis Europas mit den USA noch? Welche Rolle kann Deutschland politisch, wirtschaftlich und militärisch in Europa übernehmen? Und was ist nötig, um die europäische Verteidigungsfähigkeit zu stärken und eine glaubwürdige Abschreckung - bis hin zu einem nuklearen Abwehrschirm - gegen mögliche Bedrohungen zu gewährleisten?Die Gäste:Armin Laschet (Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, CDU)Nicole Deitelhoff (Professorin für Politikwissenschaft und Expertin für Internationale Beziehungen)Gordon Repinski (Chefredakteur POLITICO Deutschland)Christian Mölling (Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte)"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen,Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6216362