Eine Weltmeisterin im Speerfischen, die in Social Media zeigt, wie sie selbstgefangenen Fisch filetiert, eine Bäuerin, die mit geretteten Tieren zusammenlebt, eine russische Künstlerin auf der Suche nach dem Glück in Paris: Von diesen und weiteren Protagonisten erzählen die neuen Folgen der Dokumentarfilmreihe "DocuMe". Die kurzen Filme begleiten Menschen in Veränderungsprozessen, zeichnen sich durch die kreativen Erzählformen des Autorenfilms aus und bieten vor allem jungen Filmschaffenden ein Forum. Zu sehen sind die sechs neuen Filme ab Montag, 16. Februar 2026, 10.00 Uhr, in der 3satMediathek und am Montag, 23. Februar 2026, sowie am Montag, 2. März 2026, jeweils ab 22.25 Uhr im 3sat-Programm.Montag, 23. Februar 2026, 22.25 Uhr: DocuMe - SpearaDie Japanerin Mitsuki ist Weltmeisterin im Speerfischen an der Küste Kaliforniens. Filmemacher Florian Baron begleitet die junge Frau, die mit 16 allein in die USA gekommen ist, in ihrem Alltag und bei der Unterwasser-Jagd.Montag, 23. Februar 2026, 23.05 Uhr: DocuMe - Rosina. Ein Leben mit TierenRosina ist 28 und lebt auf einem Hof in Niedersachsen - ein stiller, unscheinbarer Ort, der für sie zu einem Experimentierraum wird. Hier teilt sie ihren Alltag mit geretteten Kühen, Schweinen, Gänsen und Ziegen.Montag, 23. Februar 2026, 23.50 Uhr: DocuMe - Mama MicraDer animierte Dokumentarfilm entfaltet in eindrucksvollen Bildern und intimen Tonaufnahmen die bewegende Geschichte einer Mutter, die ihr Leben auf der Straße verbrachte - frei, eigenwillig und einsam.Montag, 2. März 2026, 22.25 Uhr: DocuMe - Hello new body, how are you today?Laura ist mit Anfang 30 an ME/CFS erkrankt, eine Krankheit, für die noch kein Mittel zur Heilung bekannt ist. Früher eine aktive Filmemacherin, erschöpfen sie nun kleinste Tätigkeiten. Mit ihrem Film vermittelt sie eine Vorstellung von ihrem neuen Körpergefühl.Montag, 2. März 2026, 23.00 Uhr: DocuMe - NikolaiSucht und Straftaten - mit 17 Jahren hatte Nikolai die Wahl zwischen einem Jahr Gefängnis oder Therapie: Er entschied sich für die stationäre Jugendsuchthilfe in Leimbach.Montag, 2. März 2026, 23.40 Uhr: DocuMe - Alice in ParisKünstlerin Alisa Safina verlässt Russland und geht - mit nur 200 Euro in der Tasche - nach Paris. Filmemacher Mikhail Barynin begleitet sie bei ihrem mutigen Neuanfang.