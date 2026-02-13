Die Carestone Gruppe, die im Bereich Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien tätig ist, hat Daniel Ahrendt zum CEO ernannt. Seit 2025 hat er bereits den Posten als CFO, den er auch weiterführen wird. Das Führungsteam von Carestone besteht nun neben Ahrendt aus Ralf Licht und Sandro Pawils. Die Carestone Gruppe, tätig in der Entwicklung und Vermarktung von Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien in Deutschland, hat ihr Führungsteam verstärkt. Daniel Ahrendt wurde zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact