Zum 28.02. endet der alte Versicherungsschutz für Mofas und E-Scooter. Ab März sind ausschließlich die neuen schwarzen Versicherungskennzeichen gültig. Weiterhin meldet der GDV erneut deutlich mehr Diebstähle von Fahrzeugen - vor allem E-Scooter sind betroffen. Die Zeit ist mal wieder gekommen: Zum 28.02. endet jedes Jahr automatisch der bisherige Versicherungsschutz für die Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen. Die alten grünen Kennzeichen verlieren dann ihre Gültigkeit und müssen rechtzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
