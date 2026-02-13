Die Reform der privaten Altersvorsorge nimmt Fahrt auf. Die Bundesregierung hat auf die Forderungen des Bundesrats zu dem Gesetzesentwurf reagiert. Dabei hat sie unter anderem zugestimmt zu prüfen, ob die Absenkung des Kostendeckels für die Effektivkosten bei Standarddepots möglich ist. Die Reform der privaten Altersvorsorge nimmt Fahrt auf. Nachdem der Referentenentwurf noch kurz vor Weihnachten 2025 vom Kabinett verabschiedet wurde, soll Ende diesen Monats die erste Lesung im Bundestag erfolgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
