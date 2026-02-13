OpenAI hat ChatGPT nun für Versicherungsangebote via Apps von Drittanbietern geöffnet. Zu den ersten Unternehmen gehören der spanische Digitalversicherer Tuio, der Hausratlösungen anbietet, und die US-Vergleichsplattform Insurify. In der Versicherungsbranche ließ die Nachricht aufhorchen. Der US-Softwareanbieter OpenAI hat erstmals Versicherungsangebote über integrierte Apps für ChatGPT zugelassen. Über die neue App-Bibliothek können Drittanbieter spezielle Anwendungen in ChatGPT einbinden. Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
