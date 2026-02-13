Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Telekommunikationsunternehmen AT&T Inc. (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US00206RNH11/ WKN A4EPSK) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszins von 5,125% mit halbjährlicher Auszahlung. Der erste Kupon werde am 30. Oktober 2026 fällig. Fällig werde die Anleihe am 30. April 2036. Der aktuelle Kurs an der Börse Stuttgart notiere bei rund 100,22% (Stand: 11.02.2026). Daraus ergebe sich eine Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 5,10%. Die Mindeststückelung liege bei 1.000 US-Dollar. Anleger aus dem Euro-Raum sollten neben dem Investmentrisiko das Währungsrisiko beachten, da die Anleihe in US-Dollar geführt werde. Fitch bewerte AT&T mit dem Investment-Grade-Rating BBB+. Eine vorzeitige Kündigung durch den Emittenten sei ab dem 5. Februar 2026 grundsätzlich möglich, wobei ab dem 30. Januar 2036 eine Rückzahlung jederzeit zum Nennwert (100%) erfolgen könne. (News vom 12.02.2026) (13.02.2026/alc/n/a) ...

