London (www.fondscheck.de) - Im Januar investierten Anlegerinnen und Anleger insgesamt 55,9 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs; sowohl Aktien- als auch Anleihestrategien verzeichneten deutliche Zuflüsse, so David Hsu, Head of Index Equity und ETF Product Specialism bei Vanguard Europe.Mit einem Nettoneuvermögen von 43,8 Milliarden US-Dollar hätten Aktien-ETFs vorn gelegen, während Anleihe-ETFs 13,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de