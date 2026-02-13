China Automotive New Energy Battery (CANEB), die Batterieproduktions-Tochter der FAW Group, hat mit dem Einbau von Halbfeststoffbatterien in Prototyp-Fahrzeuge begonnen. Wenige Woche zuvor hatte FAW schon einen ersten Prototypen seiner Luxusmarke Hongqi mit eingebautem Feststoffakku gezeigt. Das in dem Prototypen verbaute Batteriepaket bietet einen Energiegehalt von 142 kWh und nach dem chinesischen Standard CLTC eine Reichweite von deutlich über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net