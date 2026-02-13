Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 883035 | ISIN: US8816242098 | Ticker-Symbol: TEV
Tradegate
13.02.26 | 12:54
28,300 Euro
-1,05 % -0,300
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
28,00029,00013:32
28,30028,80012:55
ratgeberGELD.at
13.02.2026 13:09 Uhr
178 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Teva Pharmaceuticals - TEVA: Abschied vom Generika-Geschäft! Was nun?

Strategische Neuausrichtung!

Pullback-Setup bei der Teva-Aktie! Kommt der Bounce nach 7 roten Kerzen? Quartalszahlen erst im Mai!

Teva Pharmaceuticals (TEVA) - ISIN US8816242098

Rückblick: Mit +88 Prozent in den letzten sechs Monaten verzeichnet die Teva-Aktie einen ordentlichen Kursanstieg. Nach dem Pivot-Hoch vom 3. Februar gab es eine Bullenflagge mit sieben roten Tageskerzen zum 20er-EMA.

Teva-Aktie: Chart vom 12.02.2026, Kürzel: TEVA Kurs: 33.92 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Chartformation lässt einen kräftigen Bounce in Kürze erwarten. Als Kaufsignal können wir das Überschreiten der gestrigen Tageskerze nehmen. Kursziel wäre das oben genannte Pivot-Hoch. Da die nächsten Quartalszahlen erst im Mai anstehen, wäre ein längerer Swingtrade denkbar.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der gestrigen Kerze würde das Setup an Momentum verlieren, sodass wir den Trade zunächst nicht weiter verfolgen würden. Angesichts der hohen Volatilität im Pharma-Sektor sollten wir jederzeit mit Abschlägen rechnen.

Meinung

Teva Phamaceuticals gehört zu den führenden Generika-Herstellern weltweit, will sich aber schrittweise von diesem margenschwachen Geschäft lösen, das seit Jahren unter massivem Preis- und Wettbewerbsdruck steht. Stattdessen setzt es stärker auf profitablere Bereiche wie Biosimilars und innovative Markenmedikamente, insbesondere in den Feldern Neurologie, Atemwegserkrankungen und Psychiatrie. Dort sind die Entwicklungskosten zwar höher, aber auch die Gewinnspannen deutlich attraktiver. Parallel dazu arbeitet der Konzern aus Israel weiter an seiner finanziellen Stabilisierung. Der Schuldenabbau bleibt ein zentrales Ziel, um mehr Spielraum für Forschung, Entwicklung und strategische Investitionen zu gewinnen. Dennoch bleibt das Umfeld anspruchsvoll: Regulatorische Vorgaben, Preisdruck im Gesundheitswesen und starke Konkurrenz - gerade bei Biosimilars - bremsen den schnellen Durchbruch. Insgesamt ist das ein nettes Setup, auch wenn der Gesamtmarkt momentan nicht gerade nach Long Trades schreit.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 38.90 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 401.602 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Teva Pharmaceeuticals ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/news/teva-aktie-strategischer-umbau/
  • Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.