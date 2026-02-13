Teva Pharmaceuticals - TEVA: Abschied vom Generika-Geschäft! Was nun?

Strategische Neuausrichtung!

Pullback-Setup bei der Teva-Aktie! Kommt der Bounce nach 7 roten Kerzen? Quartalszahlen erst im Mai!

Teva Pharmaceuticals (TEVA) - ISIN US8816242098

Rückblick: Mit +88 Prozent in den letzten sechs Monaten verzeichnet die Teva-Aktie einen ordentlichen Kursanstieg. Nach dem Pivot-Hoch vom 3. Februar gab es eine Bullenflagge mit sieben roten Tageskerzen zum 20er-EMA.

Teva-Aktie: Chart vom 12.02.2026, Kürzel: TEVA Kurs: 33.92 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Chartformation lässt einen kräftigen Bounce in Kürze erwarten. Als Kaufsignal können wir das Überschreiten der gestrigen Tageskerze nehmen. Kursziel wäre das oben genannte Pivot-Hoch. Da die nächsten Quartalszahlen erst im Mai anstehen, wäre ein längerer Swingtrade denkbar.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der gestrigen Kerze würde das Setup an Momentum verlieren, sodass wir den Trade zunächst nicht weiter verfolgen würden. Angesichts der hohen Volatilität im Pharma-Sektor sollten wir jederzeit mit Abschlägen rechnen.

Meinung

Teva Phamaceuticals gehört zu den führenden Generika-Herstellern weltweit, will sich aber schrittweise von diesem margenschwachen Geschäft lösen, das seit Jahren unter massivem Preis- und Wettbewerbsdruck steht. Stattdessen setzt es stärker auf profitablere Bereiche wie Biosimilars und innovative Markenmedikamente, insbesondere in den Feldern Neurologie, Atemwegserkrankungen und Psychiatrie. Dort sind die Entwicklungskosten zwar höher, aber auch die Gewinnspannen deutlich attraktiver. Parallel dazu arbeitet der Konzern aus Israel weiter an seiner finanziellen Stabilisierung. Der Schuldenabbau bleibt ein zentrales Ziel, um mehr Spielraum für Forschung, Entwicklung und strategische Investitionen zu gewinnen. Dennoch bleibt das Umfeld anspruchsvoll: Regulatorische Vorgaben, Preisdruck im Gesundheitswesen und starke Konkurrenz - gerade bei Biosimilars - bremsen den schnellen Durchbruch. Insgesamt ist das ein nettes Setup, auch wenn der Gesamtmarkt momentan nicht gerade nach Long Trades schreit.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 38.90 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 401.602 Millionen USD

Meine Meinung zu Teva Pharmaceeuticals ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/news/teva-aktie-strategischer-umbau/

Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026

Autor: Thomas Canali

